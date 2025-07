Amin Asikaiselta suorat sanat 46-vuotiaan Manny Pacquaion paluusta ammattilaiskehään – "Eräpäivä mennyt"

Filippiiniläinen nyrkkeilylegenda Manny Pacquiao, 46, palaa tulevana viikonloppuna ammattilaiskehään, kun hän kohtaa Las Vegasissa WBC-liiton välisarjan mestaruusottelussa Yhdysvaltojen Mario Barriosin. Ex-ammattinyrkkeilijä Amin Asikainen ja lajivaikuttaja Pekka Mäki näkevät paluun olevan vaarallinen ja riskitason olevan korkea. Mäki uskoo, että paluun syynä voi olla se perinteinen, eli raha.

Joulukuussa 47 vuotta täyttävä Pacquaio voitti maailmanmestaruuden ennätyksellisesti kahdeksassa eri painluokassa kärpässarjasta ylempään välisarjaan. Hän vetäytyi eläkkeelle vuonna 2021 hävittyään Yordenis Ugasille WBA-liiton välisarjan mestaruusottelussa.

Filippiiniläinen on otellut ammattilaisuran päättymisen jälkeen kahdessa näytösottelussa. Pacquiao voitti niistä toisen ja toinen päättyi tasan. Ammattilaisuran saldo on ennen viikonlopun kamppailua 72 ottelua, 62 voittoa, kahdeksan tappiota ja kaksi tasapeliä. Tyrmäysvoittoja on 39. Nyt Pacquiao palaa kehään lähes viiden vuoden tauon jälkeen.

– Nämä ovat näitä ikuisuusjuttuja. Hän on jo noussut legendan asemaan maailman nyrkkeilyssä. En tiedä, mikä enää tuo takaisin kehään. Ehkä kuitenkin raha houkuttaa loppupeleissä. Maine on jo olemassa. Veikkaisin, että yrittää saada oman nimensä vielä relevantiksi ja nostaa omaa olemassaoloaan. Se voi olla niin, mutta sanoisin, että raha houkuttaa aina, myös nyrkkeilyvalmentajana tunnettu Mäki sanoo MTV Urheilulle.

Mäki uskoo, että Pacquiao voi olla kilpailukykyinen, mutta hän muistuttaa sen olevan eri asia, kun otellaan pienemmillä hanskoilla ja intensiteetti on erilainen kuin harjoitusotteluissa.

– Todellisuus tulee itse tilanteessa esille. En toivoisi tuollaisia liian pitkän tauon jälkeen tehtyjä paluita, vaikka hän ei ole ollutkaan niin pitkään tauolla. Nyrkkeilijällä on mielestäni parasta ennen -käyttöpäivämäärä. Todella vaarallista touhua, Mäki kertoo.

– Päivän kunto ratkaisee. Toivottavasti on pitänyt itsestään huolta ja treenit menneet hyvin. Parasta Pacmania (Pacquiao) tullaan tuskin näkemään. Eräpäivä on jo mennyt, Asikainen toteaa.

Asikainen sanoo, että luulisi Pacquiaon tehneen jo tarpeeksi rahaa aiemmissa otteluissa.

– Kyllä se ikä tulee jokaisella vastaan. Viimeiset ottelut eivät olleet enää parasta Pacmania. En tiedä, mikä hänen motivaationsa oli palata oikeisiin otteluihin. Riskit ovat aina kovat. Vuodessakin voi olla varjo entisestään. Vielä tuollainen virallinen ottelu pienillä hanskoilla ammattilaista vastaan. En itse enää lähtisi mihinkään viralliseen otteluun, 49-vuotias Asikainen sanoo.

Asikainen teki itse paluun vuonna 2016 viiden vuoden tauon jälkeen ammattilaiskehään. Tuolloin Ivan Jukicia vastaan käytyssä ottelussa tuloksena oli voitto. Asikainen oli tuolloin 40-vuotias. Hän myöntää, että ei ollut enää aiemman veroinen.

– Vaikka oli fyysisesti hyvässä kunnossa ja treenit sekä nuorempia kavereita vastaan otetut sparrit meni hyvin, niin tietty käsijarru oli päällä koko ajan. Riskinottokyky ei ollut enää samanlainen kuin ennen. Pieni viive oli iskuissa ja väistöissä. Kyllähän sitä huomaa, että reaktiot hidastuu. Ei sille vaan voi mitään. Ihminen on vain ihminen. Muutamassakin vuodessa ero voi olla huikea, Asikainen summaa.

Uran jälkeen Pacquiao on ollut mukana politiikassa. Hän istui maansa kongressissa edustajana vuosina 2016-2022. Hän sai ensimmäisissä vaaleissa peräti 16 miljoonaa ääntä. Pacquiao haki vuonna 2022 presidentin paikkaa saaden reilut 3,5 miljoonaa ääntä. Niillä tuli kolmas sija vajaan seitsemän prosentin kannatuksella. Hän tavoitteli vielä tämän vuoden toukokuussa paikkaa senaattoriksi, mutta reilun kymmenen miljoonan äänen saalis ei riittänyt valintaan.

Pacquiaon ja Barrosin välinen ottelu Las Vegasissa on luvassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa.