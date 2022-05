Nainen tilasi topin netistä – tämän hän sai: "Tähän on todellakin ommeltu väärä kokolappu"

Nyt epäonnisten asiakkaiden joukkoon on liittynyt myös Ashleigh Simpson. Brittinainen tilasi kauniin topin Pretty Little Thing -verkkokaupasta, mutta joutui pettymään, kertoo 7news .

"Paljastan nyt itseni todellakin, mutta tälle on pakko nauraa"

– Paljastan nyt itseni julkeasti, mutta tälle on pakko nauraa. Tilanne on sellainen, että jos et naura, itket, Ashleigh kuvasi TikTokissa, missä jakoi videon surkuhupaisasta ostoksestaan.