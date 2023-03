"Nainen on pääsääntöisesti täysin tietoinen, mitä tulee tekemään täällä" – tällaista paritusrikollisuus on Suomessa

Rikostarkastaja (evp) Petri Rainialan mukaan suurin väärinkäsitys paritusrikollisuudesta on, että sen maailma on yksinkertainen. Todellisuudessa rikollisuuden ala on hyvin pirstaloitunut – ja tutkittua faktatietoa aiheesta löytyy hänen mukaansa niukalti.