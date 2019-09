Nainen kavalsi 1,5 miljoonaa euroa mieheltään Espoossa – Oikeus: Vaimo käytti miehensä muistisairauden heikentämää tilaa suunnitelmallisesti hyväkseen vuosien ajan

Perilliset ilmoittivat poliisille

– (Tuomittu) on kavaltanut käytännössä kaiken tämän omaisuuden lukuun ottamatta Porkkalan kiinteistöä, joka on testamentin perusteella ollut tuleva (tuomitulle). Kyse on ollut varsin suunnitelmallisesta teosta, jonka toteuttaminen on kestänyt useita vuosia, oikeus sanoi tuomiossaan.