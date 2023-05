Nainen heräsi yöperhoseen kasvoillaan, mutta se olikin vain pieni osa totuutta

– Meillä on aina ollut yöperhosia, mutta ei koskaan näissä määrin, Tatum kertoo Storyfulille.

Miksi yöperhoset rakastavat valoa?

Yöperhosten silmissä on elementtejä, jotka havainnoivat valoa kuin pikkuruiset teleskoopit. Kun yöperhonen kohtaa yön pimeydessä hohtavan lampun kajastuksen, joka on kuunvaloa huomattavasti voimallisempi valonlähde, voi se toimia hyönteiselle "super-stimulanttina", asiantuntijat kuvaavat ilmiötä. Sen takia yöperhosten on lähes mahdoton vastustaa kirkkaana palavia lamppuja.