Näin Vladimir Putinista kasvoi diktaattori, joka pitää venäläisiä panttivankinaan vuosikymmeniä kuolemansakin jälkeen

– Kaikkia muita, paitsi psykopaattisuutta ei ole pidetty Putinin ominaisuutena. Hän on kuitenkin ollut varsin vakaan ja harkitsevan miehen maineessa. Häntä on pidetty aika intohimottomana miehenä. Aivan viimeaikaisissa puheissa on tullut nostalgisuus ja kaipuu Venäjän suuruuden aikaan, joka liittyy hänen persoonaansa. Nyt on vasta alkanut tulla sokeita pisteitä, jotka viittaavat psykopaattisiin piirteisiin, sanoo Sundström.