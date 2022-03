Maailmassa on kolme diktaattoria, vakuuttaa asiantuntija – merkittävä yksityiskohta erottaa Putinin muista

– Kyllä Putin aika tällainen persoonallinen diktaattori on. Hän on sitonut oman kohtalonsa ja Venäjän valtion kohtalon yhteen.

– Venäjä on Putinista huolimatta merkittävä kulttuurivaltio, jossa on hieno, pitkä sivistys ja kansalaisilla on melko hyvä sivistys- ja koulutustaso, eli siinä mielessä Venäjä on aika eri luokkaa kuin Pohjois-Korea, Sundström sanoo.