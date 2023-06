Kommentti: Hymyilevä ja suukotteleva Putin palasi näyttävästi julkisuuteen – vallankahvaansa hapuileva ja horjahteleva diktaattori on entistäkin vaarallisempi

Putinin on usein arvioitu pelkäävän pakonomaisesti niin koronaa kuin muitakin mahdollisia uhkia hengelleen ja terveydelleen. Hän onkin viime vuosina ollut erittäin pidättyväinen kaikissa tapaamisissaan - niin pidättyväinen, että Venäjälläkin häntä on jo ilkuttu pilkkanimellä bunkkeripappa.

Julkisissa puheissaan ja tapaamisissaan Putin on usein pitänyt valtavan pitkää etäisyyttä kaikkiin läsnäolijoihin. Joskus etäisyyttä yleisöön on ollut niin paljon, että yleisöstä käsin on todennäköisesti vaikea tai mahdoton arvioida onko puhujapöntössä ollut ylipäätään Putin itse.

Nyt hän on yhtäkkiä muuttanut linjaansa ja antaa kansan kosketella itseään ja jopa suutelee heidän poskiaan. Herää kysymys, miten tämä näennäisen valikoimaton ihmisjoukko on todellisuudessa valikoitu tilanteeseen. Hilpeän suuteluvideon kuvanrajauksen ulkopuolelta löytyy todennäköisesti jokaisen osallistujan kohdalta yksityiskohtaiset tausta- ja turvatarkastukset joiden rinnalla lentokenttien vastaavat tarkastukset eivät ole mitään.

Tällaisia esiintymisiä on ollut viime vuosina harvoin, jos lainkaan. Kaukana menneisyyden hämärissä ovat takavuosien hupaisat meemimateriaalit, joissa Putin ratsastaa paidatta tai tainnuttaa tiikereitä. Viime vuosina Venäjää on johtanut vitaalin ja sanavalmiin jätkämiehen sijaan kireä ja ahdistunut ikämies, hyökkäyssotaa käyvän maan diktaattori, joka välttelee kaikkea ylimääräistä julkisuutta ja kosketusta kansaan. On selvää että Putinilla on nyt aivan poikkeuksellinen paine todistaa, että hän on vahvasti läsnä, vallankahvassa ja kansan suosiossa.