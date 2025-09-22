Venäjä rahoittaa valeuutisverkostoa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Moldovan tuleviin parlamenttivaaleihin, kertoo BBC.

Moldova on pieni maa, mutta se sijaitsee Ukrainan ja EU-jäsenmaan Romanian välissä, joten sillä on asiantuntijoiden mukaan strateginen merkitys sekä Euroopalle että Venäjälle.

Moldovan parlamenttivaalit järjestetään 28. syyskuuta ja siinä valitaan kaikki parlamentin 101 edustajaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Toimittaja peitetehtävissä

BBC käytti tutkivassa jutussaan peitetehtävissä toimivaa toimittajaa, joka sai selville, että Venäjän rahoittama verkosto lupasi maksaa osallistujille, jos he julkaisivat Venäjä-myönteistä propagandaa ja valeuutisia.

Osallistujille maksettiin siitä, että he etsivät Moldovan Venäjä-myönteisen opposition kannattajia salaa nauhoittamaan ja myös toteuttamaan niin sanotun mielipidekyselyn. Tämä tehtiin olemattoman valeorganisaation nimissä.

Niin sanotun mielipidekyselyn tulokset, jotka viittaavat hallitsevan puolueen tappioon, on jo julkaistu verkossa.