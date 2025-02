Venäjän ex-suurlähettiläs MTV:lle: Trump täyttää Putinin toiveet – "Kremlissä on nyt hyvin voitonvarma tunnelma"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi uskovansa, että Ukrainassa saadaan aikaiseksi tulitauko lähitulevaisuudessa.

Käytännössä Yhdysvallat löi pöytään rauhanehdot, joilla Ukraina pakotetaan rauhaan. Sen pitää hyväksyä aluemenetykset ja unohtaa Nato-jäsenyys.

Venäjän näkökulmasta asetelma on erinomaisen edullinen, Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen sanoi Huomenta Suomen uutisissa torstaiaamuna.

– Voi jopa olla että Kremlissä on hyvin voitonvarma tunnelma tällä hetkellä. Kaikki se, mitä Trump on sanonut julkisesti, viittaa siihen, että hän on hyvin pitkälti valmis ottamaan huomioon Venäjän toivomukset.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on todennut aiemmin, että konfliktin juurisyyt tulee eliminoida.

Himanen katsoi, että tällä viitataan Venäjän ennen Ukrainan sotaa esittämiin tavoitteisiin, jotka tarkoittavat käytännössä Ukrainan hallinon vaihtamista, maan aseista riisumista, pysyvää puolueettomuutta mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Ukrainan ei liity Natoon ja sitoumusta siitä, että länsi ei voi antaa Ukrainalle tehokkaita turvatakeita.

– Venäjän retoriikka on alusta pitäen korostanut, että todellinen syy tähän sotaan on Yhdysvaltain ja Naton aggressivinen politiikka eli tämä palautuu niihin uhkavaatimuksiin jotka Venäjä esitti joulukuussa 2021 ennen hyökkäystä.

