Israelilaisministeriön ohje lapsipanttivankien vastaanottamiseen: Älä vastaa kysymykseen "Missä äiti on?"

Israelilaisia sotilaita sekä viranomaisia ohjeistetaan oppaassa kohtelemaan vapautettuja lapsia erityisellä tarkkuudella, kertovat yhdysvaltalaismediat, kuten New York Times ja CNN .

– Lapset tulevat kysymään sellaisia kysymyksiä kuin "missä äiti on" tai "missä on isä". Sotilaiden ei pidä vastata näihin kysymyksiin, vaikka he tietäisivät vastauksen, kuuluu yksi neuvoista CNN:n mukaan.