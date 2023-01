MTV Kiovassa: Sota rikkoi joulutunnelman ja erotti monen perheen – "Ei Venäjään voi luottaa"

Ortodoksista joulunaikaa vietetään Kiovassa surullisissa tunnelmissa. Joulu on myös Ukrainassa perinteinen perhejuhla, mutta useat perheet ovat hajonneet tai ajautuneet erilleen sodan vuoksi.

– Yksi niistä paikoista, jonne ihmiset yrittävät tulla hakemaan edes jonkinlaista tunnelmaa vaikka hampaat irvessä, on tämä Sofian aukio, kertoo paikalla oleva MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen.

– Me voimme odottaa nytkin venäläisiltä mitä vaan, emme usko heihin. Koska hyvänsä he voivat kieroilla ja jatkaa ampumista. Juhla-ajalla ei ole merkitystä, he eivät välitä. Ei Venäjään voi luottaa, kuvailee Juri.