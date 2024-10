Näin Ukrainan viranomaiset kontrolloivat mediaa – toimittajia uhkaillaan jopa rintamalle joutumisella

Ukrainasta uutisoidaan harvoin mitään negatiivista. Länsimaissa asetelma on selvä: Venäjä on hyökkääjä, Ukraina uhri. Se, että venäläistä mediaa manipuloidaan Vladimir Putinin toimesta, ei liene kenellekään lännessä yllätys. Oppositiomedia Meduzan laajan raportin mukaan näin tehdään kuitenkin myös Ukrainassa.

Toimittaja Katerina Sergatskova muistelee Meduzalle tutkivien toimittajien tuskallisia keskusteluja siitä, miten he voisivat jatkaa työtään vahingoittamatta maataan.

Presidentin hallinto paketoi uutisia

Hyvä esimerkki Ukrainan hallituksen mediakontrollista on Meduzan mukaan se, miten Ukrainan tiedotusvälineet kokonaisuudessaan käsittelevät ohjusiskuja.

Nimettömänä pysyttelevän toimittajan mukaan lopputuloksena on, että hallitus ”hallitsee kerrontaa” lähes täysin.

Sensuroimattomia uutisia on Ukrainassa useiden toimittajien mukaan vaikeaa tai jopa mahdotonta tehdä, siitäkin huolimatta, että presidentti Zelenskyi on sanonut, ettei toimittajiin kohdistuvaa painostusta voida hyväksyä.

/All Over Press

Vaikutuskeinona kutsu rintamalle

Eräs keino, jolla Ukrainan viranomaiset ovat pyrkineet vaikuttamaan toimittajien raportointiin, on ollut pakkomobilisointi.

Useat Ukrainan mediamarkkinoilla toimivat lähteet kertoivat Meduzalle tuntevansa tapauksia, joissa toimittajia on painostettu ja uhkailtu rintamalle lähettämisellä.

– Naiset ovat useimmiten niitä, jotka kirjoittavat juttuja hallitukselle epämieluisista aiheista - kuten itse mobilisaatioon liittyvistä ongelmista - koska me [uutistoimituksessa] ymmärrämme, että [miehille] voi aiheutua joitakin ongelmia pakkomobilisaation muodossa, eräs lähde sanoi.

Venäläiset oppikirjojen tekijät Mediazona-sivustolle: ”Tehtävämme on saada näyttämään kuin Ukrainaa ei olisi olemassa”

Toimittajat eivät uskalla puhua

Toimittajat ovat lisäksi kertoneet joutuneensa painostuksen kohteeksi hakiessaan sotilasakkreditointia, jota ilman he eivät voi raportoida rintamalta.

Esimerkiksi ukrainalainen valokuvaaja Maxim Dondjuk kertoi Meduzalle, että sen jälkeen, kun hän oli puhunut New Yorkerille Ukrainan viranomaisilta saamistaan uhkauksista, hänen oli vaikea saada lupaa palata raportoimaan rintamalle.

Dondjukin tarina on yksi monista vastaavista tapauksista, joita on sattunut tänä vuonna, kertoi Meduzalle riippumattoman ukrainalaisen uutistoimiston omistaja ja lisäsi, että toimittajat pyrkivät yleensä olemaan puhumatta julkisesti kokemuksistaan.

– Ukrainan turvallisuuspalvelu keskustelee toimittajien kanssa ja kysy erilaisia kysymyksiä, kuten mitä aiheita he käsittelevät ja mitkä jutut kiinnostavat heitä. Joitakin he yrittävät värvätä yhteistyöhön tiedustelupalvelujen kanssa, toisia he yrittävät pelotella, uutistoimiston omistaja sanoi.