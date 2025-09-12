EU:n valmistelema lasten hyväksikäytön torjumista koskeva CSAM-asetus ei saa kannatusta europarlamentaarikko Ville Niinistöltä (vihr.) eikä europarlamentaarikko Jussi Saramolta (vas.)

CSAM-asetuksella pyrittäisiin estämään lapsiin liittyvän hyväksikäyttömateriaalin levittäminen verkossa. Käytännössä esimerkiksi WhatsAppiin tai muihin sovelluksiin ladattuja kuvia ja videoita verrattaisiin ennen lähettämistä viranomaisten tietokantaan.

Niinistö sanoo olevansa huolissaan, että EU:n jäsenmaihin voi tulla määräenemmistö, jolla jäsenmaat yrittävät pakottaa parlamenttia hyväksymään ehdotuksen. Parlamentin kanta asiaan on kuitenkin asetusta vastustava.

Niinistö ja Saramo näkevät ehdotuksessa useita ongelmia. Yksityisuuden suojan uhka on yksi oleellisista ongelmista.

– Silloin avattaisiin tämä päästä päähän suojaus, joka suojaa meidän kaikkien viestintäämme. Jos se avataan tätä niin sanottua hyvääkin tarkoitusta varten, niin se suojausmekanismi heikkenee niin, että kaikenlainen rikollinen hakkerointi pääsee meidän viesteihimme. Silloin ihmisten tiedot ovat vaarassa, Niinistö sanoo.

Niinistö toteaa, että toistaiseksi Suomen hallitus on vastustanut kyseistä asetusta.

– Mutta heidän kantansa on ollut vähän empivä. Hallitus on välillä vihjaillut, että joku kompromissi voisi käydä. Minusta olisi tärkeää sanoa, että Suomen hallitukselle ei käy.

Saramo vertaa tilannetta kirjesalaisuuden rikkomiseen.

– Tätä voisi verrata, että vanhassa maailmassa joku poliisi olisi höyryttänyt kaikkien kirjekuoret auki ja lukenut kaikkien postin. Eihän se olisi tullut kuuloonkaan siinä maailmassa. Mutta sitten taas tässä nykymaailmassa, missä on digitaalista, niin yhtäkkiä ajatellaan, että tämä voisi olla ok.

Niinistö kommentoi, että ihmisten massavalvontaa ei voida hyväksyä. Hänen mukaansa on muita keinoja estää ja puuttua lasten hyväksikäyttöä koskevan materiaalin leviämiseen netissä.

