Näin tapahtumat etenivät brittipoliitikon murhassa: Veitseniskuja jopa yli tusina, tutkinta terrorismiosastolle – suurin kysymys yhä auki

Miksi konservatiivien kansanedustaja Sir David Amess surmattiin? Tämä on kysymys, joka mietittää monia. Eikä vähiten hänen poliitikkokollegoitaan, joista moni pelkää nyt oman turvallisuutensa vuoksi.

Poliittisella väkivallalla on Brittein saarilla surullisen paljon perinteitä. Edellisen kansanedustajan väkivaltainen kuolema on yhä lähihistoriaa, eivätkä kaukana ole IRA:n poliittisen terrorin vuodetkaan.

Motiivi auki

Jotain voi päätellä siitä, että tutkintaa tulevat johtamaan vastaterrorismiviranomaiset. Essexin poliisipäällikkö tähdensi kuitenkin illalla, että viranomaiset tulevat pitämään mielen avoimena puukottajan motiivin suhteen, ja että tutkinta on vasta hyvin alkuvaiheessa.

Tapahtumat viittaavat kuitenkin siihen, että teko on ollut harkittu. Siitä kielii myös poliisin tutkintanimike murha, joka edellyttää vakaata harkintaa tai erityisen julman väkivallan käyttöä.

Jos tavoitteena on ollut aiheuttaa pelkoa suurelle yleisölle ja sillä on tavoiteltu vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, on murha sanakirjamääritelmän mukaan terrorismia.