Syyttäjä Jari Aarnion vapauttamisesta tutkintavankeudesta: Nämä ovat päätöksen kolme vaihtoehtoista lopputulosta

Aarniota syytetään jutussa murhasta, sillä syyttäjän mukaan Jari Aarnio tiesi henkirikoksesta ennalta, muttei poliisina puuttunut siihen. Käräjäoikeus tuomitsi Aarnion rikoksesta viime vuoden joulukuussa, mutta asia on nyt hovioikeuden käsiteltävänä. Aarnio on kiistänyt rikoksen.

Mitä tämänpäiväinen ratkaisu sitten käytännössä tarkoittaa? Voi olla, että hovioikeus on ennättänyt pohtia tapausta jo niin pitkälle ja päätyä ratkaisuun, jossa syytteet hylättäisiin – tai sitten ei. Pitäviä johtopäätöksiä on ratkaisusta mahdotonta vetää.

"Ei voida muuta kuin odotella ja katsoa"

– Kaikki mahdollisuudet on auki. Yksi vaihtoehto on, että hovioikeus on asiaa pitkälle arvioinut ja päätynyt esimerkiksi siihen, että kyseeseen voisi tulla määräaikainen rangaistus. Toinen vaihtoehto on, että ylipäätään vangittuna pitämisestä ei pidetä tarpeellisena, vaikka asian lopputulosta ei olisi päätettykään.