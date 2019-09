Näin Suomen rikkaimmat elävät – suurin osa varakkaista on keski-iän ylittäneitä miehiä: "Mulla on varmaan Pohjois-Euroopan makein koti-spa, pidän siellä bileitä"

Kirjan perusteella selviää, että rikkaimman promillen sisällä ihmiset suhtautuvat varallisuuteensa eri tavoin.



Mainos

IT-yrittäjä nauttii luksuselämästä

Muun muassa ”James Bond -veneen” omistava IT-alan yrittäjä kertoo kirjassa nauttivansa luksuselämästään täysin rinnoin ylisanoja säästelemättä.



– Mulla on varmaan Pohjois-Euroopan makein koti-spa – siis himassa, pidän siellä bileitä. Se on ihan käsittämätön se mun kiinteistö. Se on siis merialueineen 2,1 hehtaaria. Mulla on 900 neliötä, mulla on päärakennus, mulla on kaksikerroksinen vierastalo, mulla on klubitalo, jossa on golfsimulaattorit, mies kertoo.



Eräs kirjaa varten haastateltu menestynyt yrittäjä suhtautuu varallisuuteen hieman toisin. Hän muistuttaa, että kaikki mainen kunnia voi olla katoavaista.



– Nöyrä olen, koska miten minä sanoisin, tässä positiossa ollaan just niin kauan kunnes joku päättää toisin että… nöyränä pitää joka päivä herätä.



”Suita on ruokittava”



Tulonsaajien ylimpään promilleen kuuluu kirjan mukaan 4745 ihmistä. Suurin osa on keski-iän ylittäneitä suomalaistaustaisia miehiä. Nuoria ei ylimpään promilleen paljon kuulu, ja vain joka viides on naisia.



Puolet kirjaa varten tavoitelluista henkilöistä suostui haastatteluun. Varakkailta on kyselty näkemyksiä laajasti muun muassa elämäntyyliin, arvoihin ja yhteiskuntaan liittyen.



Mainos

Yksi teoksen kantavista teemoista on myös varallisuuden periminen. Nelikymppinen kahden lapsen isä uskoo varallisuuden kartuttamisen olevan tärkeää perillisten kannalta.



– Suita on ruokittava. Näinhän varmaan kaikki perheyritykset sanovat, että meitä on kaksi tässä sukupolvessa, joiden pitää jakaa, sitten seuraavassa on viisi. Jos kaikille pitää aina jättää yhtä iso potti, niin mitä enemmän niitä [perillisiä] on, niin sitä enemmän pitää juosta.



Alkoholikulttuuri on muuttunut

Lisäksi kirja sivuaa esimerkiksi alkoholikulttuurin muuttumisesta varakkaiden ihmisten keskuudessa.



– Bisnesluokkahan oli ihan perällä asti, kolme viimeistä riviä oli turismia ja isot konjakkipullot kiersi ja sitten istuttiin kaikki siellä ja juotiin.



– Ja nyt kun katsoo samaa Lontoon konetta, niin ensinnäkin siinä on kaksi kolme riviä bisnestä, jossa lähinnä istuu investointipankkiirit ja sitten loppupuolella juodaan vettä ja kaikilla on laptopit edessä ja tehdään töitä, kirjassa todetaan.



Terävää tekstiä

Tietotekniikkaa ja elektroniikkaa tunteva johtaja pohtii kirjassa, että suomalaisten kansanluonne on ongelmallinen. Hänen mukaansa suomalaiset ovat kateellista kansaa.



– No kyllähän suomalaiset vähän semmoinen kateellinen kansa on. Että jos me nyt oltaisiin vaikka Amerikassa, niin ihmiset saattaisi ajatella sitä enemmänkin niin päin että ”ai saakeli, että onpas kova palkka, mites minä pääsisin tuohon samaan tilanteeseen”. Ehkä me Suomessa ollaan vähän tämmöisiä… tullaan siitä suunnasta että ”mitähän tuo on tehnyt väärin tai epärehellisesti, että sille tuommoista palkkaa maksetaan”.



Suomen tämänhetkinen työllisyystilanne ja ihmisten työmoraali kirvoittaa varakkailta kärkkäitäkin mielipiteitä.