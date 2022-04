Suomalaisyritykset pyrkivät nyt ennätysmäärin Yhdysvaltain markkinoille – Ukrainan sota ja Euroopan turvattomuus vaikuttavat

Tutkimustyössä käytettyjä jäähdytyslaitteistoja valmistava Bluefors on yksi lukuisista suomalaisyrityksistä, joka on pysäyttänyt Venäjän-liiketoimintansa sodan vuoksi. Tarkoitus on kuitenkin laajentaa toimintaa Yhdysvalloissa, ja Brooklynin toimistossa onkin rekrytoinnit päällä.

– Epävarmuus on tällä hetkellä Euroopassa se, mikä varmasti hidastaa myöskin investointeja. Yhdysvallat panostaa tosi paljon teknologiaan, se houkuttaa toiminnan lisäämistä tänne päin, New Yorkin toimiston johtaja Sauli Sinisalo kertoo MTV Uutisille.

Yhdysvaltain työttömyys on alhaista ja osaavista työntekijöistä on kova kilpailu.

Houkutteleva markkina ongelmista huolimatta

– Minun mielestäni Yhdysvallat on tällä hetkellä kaikista houkuttelevin markkina maailmassa, koska siellä on kuluttajilla aika hyvä usko vielä kulutukseen ja kasvuun, Boreniuksen osakas Juha Koponen kertoo MTV Uutisille.

– Pääomasaatavus on erittäin hyvin taattu. On inflaatiota, mutta siellä on kuitenkin fundamentit kunnossa. Maa on paljon omavaraisempi energian suhteen, hän luettelee.