Näin seksiriippuvuus sekoitti kehonrakentajan – helpotukseen hurja summa rahaa päivässä: "Todella pahaa"

Sosiaalisesta mediasta monen tuntema kehonrakentaja Larry Wheels, 29, on kertonut aiemmin käyttäneensä dopingaineita yli vuosikymmenen mutta lopettaneensa niiden käytön viime vuoden elokuussa ja jatkaneensa vain testosteronikorvaushoidolla. Wheelsin mukaan doping oli nostamassa hänen seksuaalisia halujaan mielettömän suuriksi.

– Löysin tavan tuhlata kaikki rahani seksiriippuvuuteen. En käynyt Dubaissa strippiklubilla, koska niitä ei ole. On kuitenkin stripchatin kaltaisia sivustoja ja kamerasivuja. Löysin itseni niistä ja loppu on historiaa, Wheels puheli Straight Outta The Lair -podcastissa.