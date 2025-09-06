Näin Ripsa Koskinen-Papunen reagoi ensimmäiseen uutislähetykseensä: "Voi luoja"

06.09.2025
Uutisankkurille näytettiin hänen ensimmäinen lähetyksensä. Katso reaktiot videolta.

Ripsa Koskinen-Papunen aloitti työssään syyskuussa 1991, ja hänestä tuli hiljattain MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri 34 vuoden urallaan.

Näytimme ankkurille hänen ensimmäisen lähetyksensä.

– Miksi kukaan ei sanonut, että mulla on jakku vinossa? Koskinen-Papunen kommentoi nähtyään vilauksen itsestään.

Koskinen-Papunen oli aloittaessaan 24-vuotias.

– Voi, miten pieni. Pieneltä näytän. Mulle sanottiin silloin aikanaan, heti alussa, että mun pitää leikata hiukset, koska näytän liian nuorelta.

Koskinen-Papunen ei kuitenkaan noudattanut neuvoa.

Ankkurin ensimmäisessä lähetyksessä nähtiin myös tänä päivänä usein uutislähetyksissä nähtävä vieras.

– Voi luoja, kuinkahan monta kertaa häntäkin olen haastatellut? Koskinen-Papunen naurahtaa.

Katso videolta konkariankkurin reaktio vieraaseen ja ensimmäiseen lähetykseen.

Lue myös: Ripsa Koskinen-Papusesta MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri – sai uransa alussa ulkonäköön liittyvän ehdotuksen

