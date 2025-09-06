Näin Ripsa Koskinen-Papunen reagoi ensimmäiseen uutislähetykseensä: "Voi luoja"

Uutisankkurille näytettiin hänen ensimmäinen lähetyksensä. Katso reaktiot videolta.
Ripsa Koskinen-Papunen aloitti työssään syyskuussa 1991, ja hänestä tuli hiljattain MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri 34 vuoden urallaan.
Näytimme ankkurille hänen ensimmäisen lähetyksensä.
– Miksi kukaan ei sanonut, että mulla on jakku vinossa? Koskinen-Papunen kommentoi nähtyään vilauksen itsestään.
Koskinen-Papunen oli aloittaessaan 24-vuotias.
– Voi, miten pieni. Pieneltä näytän. Mulle sanottiin silloin aikanaan, heti alussa, että mun pitää leikata hiukset, koska näytän liian nuorelta.
Koskinen-Papunen ei kuitenkaan noudattanut neuvoa.
Ankkurin ensimmäisessä lähetyksessä nähtiin myös tänä päivänä usein uutislähetyksissä nähtävä vieras.
– Voi luoja, kuinkahan monta kertaa häntäkin olen haastatellut? Koskinen-Papunen naurahtaa.
Katso videolta konkariankkurin reaktio vieraaseen ja ensimmäiseen lähetykseen.