Kuntosalit pysyvät kiinni Etelä-Suomessa, yrittäjä: "Ei mene oikeustajuun pienellä ihmisellä – vieressä kaupat saavat olla täyttä häkää auki"

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus keskeytti Avin päätöksen toimeenpanon ainakin 15.1. asti. Välipäätöksen jälkeen vastaavanlaisia kanteluita on tehty viime päivinä myös muihin hallinto-oikeuksiin.

– Meidän liikuntakeskusten mielestä näin järeisiin toimiin ei tarvitsisi ryhtyä. Kyse on kuitenkin elinkeinon rajoittamisesta ja erityisesti liikunnan rajoittamisesta. Sellaiseen pitäisi olla vahvemmat perusteet. Sulkutoimenpide on todella brutaali ja tässä koko ala on ihan kiikun kaakun, että ketkä tästä selviävät ja ketkä eivät.