Valkoposkihanhien muuttoparvet pian Suomessa – matkan kohti talvehtimisaluetta odotetaan alkavan ensi viikolla

Järjestön mukaan ensimmäisiä pieniä ryhmiä on ehkä jo saapunut koillisesta, mutta varsinaisen muuton alkua vielä odotellaan.



– Yleensä muutto on jo alkanut tässä vaiheessa, mutta pesimäalueen lämpimät säät ovat lykänneet sitä myöhemmäs, Södersved sanoo.



Sää on merkittävin tekijä, kun valkoposkihanhet alkavat suunnitella muuton aloittamista. Toistaiseksi valkoposkihanhien pesimäalueella on Södersvedin mukaan ollut enimmäkseen vastaisia tuulia ja kohtalaisen lämmintä.



– Kun tuulet kääntyvät siellä pohjoisiin suuntiin ja ilma viilenee ja tulee tällainen kylmän purkaus, se saa ne lähtemään liikkeelle.