Näin Nato-jäsenyys avaa ovia suomalaisille teknologiayrityksille – valituille 100 000 euron tuki

Siviilipuolen teknologiaa hyödynnetään

VTT:n Safe and Connected Society -tutkimusalueella johtajana toimiva Sauli Eloranta sanoo, että yrityskiihdyttämöllä lähdetään löytämään kiihdytyskaistaa suomalaisille, ja muunkin maalaisille Nato-maiden piirissä toimiville teknologiayrityksille.

– Melkein kaikki siviilipuolen innovaatiot tällä hetkellä, ihan mitä miellä on taskussa, omassa kännykässä, muun muassa paikannus, sensorit, kamerat, laserkeilaimet ja salatut tiedonvälitysyhteydet, ovat kaikki periaatteessa semmoisenaan hyödynnettävissä puolustuspuolella.

– Puolustuspuolella on vakiintuneita toimijoita, joilla on järeitä järjestelmiä, mutta siviilipuolelta saadaan hyvin kustannustehokkaita, vähän niin kuin joka sotilaan omia järjestelmiä, ihan niin kuin meillä on puhelimet omissa taskuissa. Lähes kaikki nämä ovat kaksoiskäyttöisiä, Eloranta sanoo.