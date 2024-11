Nato-jäsenyys nosti Suomen puolustusteknologian arvoa – Slushista haetaan startupeille miljoonia

Toimitusjohtaja Jarkko Antilan mukaan yhtiöllä on parhaillaan käynnissä rahoituskierros, johon haetaan uusia sijoittajia kasvuyritystapahtuma Slushista.

– Noin 5 miljoonaa mitä täältä haetaan. Aika vilkkaasti on lähtenyt liikkeelle. Täälläkin meidän ständillä on käynyt useampi keskustelemassa ja juuri tulin tilaisuudesta, jossa oli paljon tämän alueen sijoittajia, Antila summaa ensimmäisen Slush-päivän antia.

Kvanttiteknologiaa kehittävä IQM on kerännyt historiansa aikana yli 200 miljoonaa euroa sijoituksia. Slushissa on tarkoitus muodostaa uutta sijoittajaverkostoa

– Ei täällä nyt mitään sopimuksia allekirjoiteta, mutta on paljon uusia sijoittajia tavattu ja tietysti toivotaan, että jatkossa voidaan toimia heidän kanssaan, perustajajäsen Juha Vartiainen sanoo.



Nato-jäsenyys lisännyt sijoittajia

Suomen teollisuussijoituksen sijoitusjohtaja Keith Binnoci sanoo, että Suomen Nato-jäsenyys on lisännyt merkittävästi kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta suomalaiseen puolustusteknologiaan.

– Se on kuin yö ja päivä. Moni yhdysvaltalainen puolustusteollisuuden yhtiö on todennut että ilman Suomen natojäsenyyttä näitä keskusteluja ei edes käytäisi täällä. Yhdysvaltojen ja Suomen yhteistyö toimii kaikilla tasoilla ja se on tuonut luottamusta kansainvälisille rahoittajille tulla Suomeen.