Näin muu Eurooppa äänesti eurovaaleissa: Oikeistopopulistit kärjessä Italiassa, Ranskassa ja Britanniassa – Saksassa nousi vihreä aalto

Lue tästä artikkelista, miten eurovaaleissa äänestettiin eri puolilla Eurooppaa.

Italiassa oikeistopopulistit pönkittivät asemaansa

Italiassa sisäministeri Matteo Salvinin oikeistopopulistinen Lega-puolue on saanut suurimman äänisaaliin. Alustavan vaalituloksen mukaan puolue saa vajaat 34 prosenttia äänistä.

Toisena on keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue 23,5 prosentin ääniosuudella. Se peittosi Salvinin puolueen hallituskumppanina toimivan Viiden tähden liikkeen.

Vaalitulos vahvistaa Salvinin asemaa hallituksessa. Hän riemuitsi puolueensa menestystä tviittaamalla hymyilevän selfien, jossa hän kannattelee "Italian suurin puolue" -kylttiä. Salvinin puolue on ottanut jättiloikan edellisistä eurovaaleista, joissa se sai vain kuuden prosentin kannatuksen.

Italiasta EU-parlamenttiin nousee myös entinen pääministeri Silvio Berlusconi. Toistuvien korruptiosyytösten ryvettämä konkaripoliitikko jakaa maassa vahvasti mielipiteitä, mutta pysyttelee sitkeästi politiikassa mukana.

Salvini: "Kaikki muuttuu Euroopassa, huomisesta lähtien"

Jotkut asiantuntijat ovat povanneet Italiaan uusia vaaleja, jos Lega saa vahvan tuloksen, mutta Salvini itse on tyrmännyt ajatuksen kampanjansa aikana.

– Jos Lega voittaa, mikään ei muutu Italiassa, mutta kaikki muuttuu Euroopassa, huomisesta lähtien, hän sanoi sunnuntaina.

Salvini on esiintynyt Euroopan kansallismielisen laitaoikeiston johtajana, ja EU-parlamenttiin suunnitellaan hänen johdollaan uutta oikeistopopulistista ryhmittymää. Mukana yhteistyöaikeissa ovat muun muassa perussuomalaiset sekä Ranskan Marine Le Penin puolue, joka on istunut jo viime vaalikaudella Legan kanssa samassa parlamenttiryhmässä.

– Miljoonat italialaiset ovat antaneet meille historiallisen tehtävän, Salvini hehkutti tiedotustilaisuudessaan Politicon mukaan.

– Kyse ei ole vain meistä, kyse on myös Marine Le Penistä ja (Britannian populistijohtaja) Nigel Faragesta, hän sanoi.



Ranskassa Le Pen päihitti Macronin



Ranskassa Le Penin puolue on ennusteiden mukaan nousemassa suurimmaksi puolueeksi 23,5 prosentin kannatuksella. Tulos kirvelee presidentti Emmanuel Macronia, jonka vahvasti EU-myönteinen Renessanssi-ryhmä on jäämässä kakkoseksi 22,5 prosentin kannatuksella. Ranskassa EU-vaaleja on pidetty kansanäänestyksenä Macronin asemasta, ja ykköspuolueen paikka olisi pönkittänyt uudistusmielisen Macronin asemia EU-pöydissä.



Macronin edustamat liberaalit kuuluvat kuitenkin EU-tasolla voittajiin, ja liberaali Alde-ryhmä on Macronin vetoavulla kasvamassa selvästi nykyisestä.



Britannian brexit-puolue kahmi ääniä

Britanniassa EU-vastainen brexit-puolue on kahminut odotetusti ääniä. Ennusteiden mukaan Nigel Faragen perustama puolue on kärjessä liki 32 prosentin kannatuksella.



– Koskaan aiemmin Britannian politiikassa vain kuusi viikkoa vanha puolue ei ole voittanut valtakunnallista vaalia, Farage hehkutti Twitterissä.



– Jos Britannia ei lähde EU:sta 31. lokakuuta, tämä tulos toistuu parlamenttivaaleissa, hän uhosi.



Muuta Eurooppaa heijastellen myös EU-myönteiset liberaalidemokraatit ja vihreät lukeutuvat Britanniassa voittajiin. Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue puolestaan on kärsimässä rökäletappion ja jäämässä viidenneksi suurimmaksi.



Kohuvideo söi populistien kannatusta Itävallassa

Itävallassa korruptioskandaalin keskelle joutunut FPÖ menetti kannatustaan



Itävallassa keskustaoikeistolainen päähallituspuolue ÖVP otti selvän voiton EU-vaaleissa. Liittokansleri Sebastian Kurzin ÖVP sai 35 prosenttia äänistä, mikä on selvä nousu verrattuna edellisten vaalien 27 prosenttiin.



– Suuri vaalivoitto – kaikkien aikojen paras tulos Kansanpuolueelle EU-vaaleissa, Kurz tviittasi.



Videoskandaalin keskelle joutunut vapauspuolue FPÖ sen sijaan menetti kannatustaan ja jäi 17,2 prosenttiin. Viime eurovaaleissa puolue sai lähes 20 prosentin kannatuksen.



Itävalta ajautui aiemmin tässä kuussa hallituskriisiin, kun hallituksen kakkospuolueen FPÖ:n johtajasta Heinz-Christian Strachesta tuli julkisuuteen video, joka paljasti hänen olleen valmis ottamaan lahjuksia venäläisen oligarkin sukulaisena esiintyneeltä naiselta. Strache joutui eroamaan, ja ÖVP:n Kurz totesi, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit.



Hollannissa oikeistopopulistit menettämässä kaikki paikkansa



Hollannissa Geert Wildersin oikeistopopulistinen Vapauspuolue on menettämässä kaikki paikkansa europarlamentissa, kertoo uutistoimisto ANP. Wildersin puolueella on ollut parlamentissa neljä paikkaa. Sen ääniä on syönyt kaksi vuotta sitten perustettu euroskeptinen populistipuolue FvD, joka on saamassa parlamenttiin kolme paikkaa.



Hollanti äänesti EU-vaaleissa torstaina. Vaalivoittoon on menossa jo aiemmin julkistettujen ovensuukyselyjen mukaisesti työväenpuolue, joka on nostamassa paikkamääräänsä kolmesta kuuteen. Työväenpuolueen kärkiehdokas on Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, joka pyrkii nyt komission johtoon.



Hollannille on EU-parlamentista jyvitetty yhteensä 26 paikkaa, joista vihreät nappaa kolme.



Ruotsidemokraateille kannatusloikka, ympäristöpuolue pakitti



Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat pitäneet kärkipaikkansa ja saaneet liki 24 prosentin kannatuksen eurovaaleissa. Tulos tarkoittaa, että sosiaalidemokraatit säilyttävät viisi paikkaa europarlamentissa.



– Olemme tehneet fantastista vaalityötä vaikeasta paikasta. Moni ennakoi heikompaa vaalitulosta. Mutta me pidämme asemamme, Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.



Löfven on luonnehtinut EU-vaaleja kansanäänestykseksi oikeistopopulismin suosiosta. Hän on varoittanut oikeistopopulistien edustamien arvojen leviämisestä ja kehottanut suitsimaan heidän vaikutusvaltaansa.



Ruotsidemokraattien kannatus nousi yli 15 prosenttiin, kun se oli edellisissä eurovaaleissa vajaat kymmenen prosenttia. Puolueen paikkamäärä nousi kahdesta kolmeen.



Ympäristöpuolue pakitti Ruotsissa verrattuna viime eurovaaleihin. Kannatus jäi reiluun 11 prosenttiin, ja sen paikkamäärä parlamentissa putosi neljästä kahteen.



Virossa EU-myönteisille suurin äänipotti

Virossa puolestaan EU-myönteinen reformipuolue on kerännyt eurovaaleissa suurimman äänisaaliin. Se sai reilut 26 prosenttia äänistä ja säilytti parlamentissa kaksi paikkaa.



Toiseksi eniten eli reilut 23 prosenttia äänistä sai sosiaalidemokraattinen puolue, joka tuplasi paikkamääränsä yhdestä kahteen.



Kansallismielinen Ekre-puolue sai parlamenttiin yhden edustajan vajaan 13 prosentin äänisaalilla.



Saksassa vihreä aalto – hallituspuolueet menettämässä selvästi ääniä



Saksassa hallituspuolueet ovat ennusteiden mukaan menettämässä selvästi ääniä viime eurovaaleihin verrattuna. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraatit (CDU/CSU) yltävät suurimmaksi liki 29 prosentin kannatuksella, mutta viime vaaleista kannatus on notkahtanut yli kuusi prosenttiyksikköä.

Hallituksen apupuolueen sosiaalidemokraattien kannatus on sukeltanut vielä rajummin ja on jäämässä 15,6 prosenttiin.

Saksassa vaalien suuria voittajia ovat vihreät, jotka ovat kirineet toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Vihreiden kannatus on hypännyt lähes 21 prosenttiin.

EU-skeptinen AfD-puolue on ennusteiden mukaan neljänneksi suurin vajaan 11 prosentin kannatuksella.



Espanjassa sosialistit vaalivoittoon, Katalonian ex-johtaja Puigdemontille meppipaikka



Espanjassa sosialistit ovat nousseet eurovaaleissa suurimmaksi puolueeksi.

Pääministeri Pedro Sanchezin puolue keräsi lähes 33 prosenttia äänistä, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vaaleissa viisi vuotta sitten.

Keskustaoikeistolainen kansanpuolue PP otti takapakkia lähes kuusi prosenttiyksikköä, ja sen kannatus oli 20,1 prosenttia.

Entinen Katalonian johtaja Carles Puigdemont sai myös paikan parlamenttiin. Hänen ehdokkuudestaan väännettiin pitkään oikeudessa, mutta tuomioistuin linjasi kuun alussa, että Belgiassa asuva separatistijohtaja voi olla vaaleissa ehdolla.

EU-vaalit voittaneet sosialistit menestyivät myös paikallis- ja aluevaaleissa. Sosialistit voittivat maan 12 äänestysalueesta kymmenessä.



Kreikassa luvassa ennenaikaiset vaalit



Kreikassa keskustaoikeistolainen Uusi demokratia päihitti pääministeri Alexis Tsiprasin vasemmistolaisen Syriza-puolueen.



Tsiprasin puolueen äänisaalis jäi alle 24 prosenttiin, kun Uusi demokratia sai hieman yli 33 prosenttia äänistä.



Pääministeri Tsipras on ilmoittanut, että maassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit ensi kuussa. Vaalipäivä on näillä näkymin 30. kesäkuuta.



Unkarissa Orbanin puolue jätti muut selvästi taakseen



Unkarissa pääministeri Viktor Orbanin oikeistopopulistinen Fidesz on marssinut selvään vaalivoittoon. Alustavan tuloksen mukaan puolue on saanut EU-vaaleissa yli 52 prosenttia äänistä eli hivenen enemmän kuin viime eurovaaleissa viisi vuotta sitten.

Orbanin puolue on vienyt Unkaria itsevaltaisempaan suuntaan ja ollut jatkuvasti törmäyskurssilla Euroopan komission kanssa muun muassa tiukan maahanmuuttolinjansa takia.

Muut puolueet jäivät EU-vaaleissa kauas Fideszin taakse. Viime eurovaaleissa toiseksi yltäneen oikeistolaisen Jobbikin kannatus romahti vajaasta 15 prosentista reiluun kuuteen prosenttiin.



Puolan Laki ja oikeus -puolue marssi vaalivoittoon



Puolassa arvokonservatiivinen ja nationalistinen Laki ja oikeus -puolue on ottanut eurovaaleissa voiton 43,1 prosentin kannatuksella. Puolueen äänisaalis kasvoi yli 10 prosenttiyksikköä viime vaaleista.

Uusi yhdistynyt oppositioryhmä, eurooppalainen koalitio sai 38,4 prosenttia äänistä. Liittoumaan kuuluu viisi puoluetta muun muassa keskustaoikeistosta ja sosiaalidemokraateista.