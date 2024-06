Laitaoikeistolainen vapauspuolue saamassa vaalivoiton Alankomaissa – Näin eurovaalit etenevät muualla Euroopassa

Kannatusmittausten ennusteet radikaalien oikeistoryhmien noususta EU-parlamenttiin näyttävät käyvän toteen, kun Hollannissa Geert Wildersin johtama oikeistopopulistinen vapauspuolue (PVV) on ovensuukyselyjen perusteella ottamassa hurjan vaalivoiton 7 paikalla. Nykyparlamentissa Wildersin puolueella ei ole yhtään paikkaa. Vapauspuolue on kyselyjen mukaan vain yhtä paikkaa perässä vihreiden ja työväenpuolueen liittoumaa, jota johtaa entinen EU-komissaari Frans Timmermans .

– Minusta on tärkeä signaali, että kaikki pro-Eurooppa puolueet pärjäsivät hyvin näissä vaaleissa, Timmermans sanoi ovensuukyselyjen tulosten julkistuksen jälkeen.

Vapauspuolue on tunnettu tiukoista maahanmuuton, islamin ja EU:n vastaisista kannoistaan. Se on esimerkiksi vaatinut moskeijoiden ja koraanin julistamista laittomiksi ja kansanäänestystä EU-jäsenyydestä.

Kaikkiaan Alankomaille on jaossa 31 paikkaa EU-parlamentin 720 paikasta. Vaalit kiinnostivat Alankomaissa aiempaa enemmän äänestysprosentin ollessa 47, kun vuoden 2019 vaaleissa se oli 5 prosenttiyksikköä vähemmän, kertoo muun muassa BBC .

Maahanmuutto vaaliteema myös Irlannissa

Siirtolaisuus ja turvapaikkajärjestelmä ovat ensimmäistä kertaa nousseet EU-vaalien kärkiaiheiksi myös Irlannissa. Monet ehdokkaat ovat ottaneet maahanmuuton vastustamisen vaaliteemakseen, vaikka aiemmissa vaaleissa se ei ole johtanut maassa suureen vaalimenestykseen. Maahanmuuttovastaisuus on kuitenkin nousussa Irlannissa, jossa 20 prosenttia väestöstä on syntynyt maan ulkopuolella ja johon on kuluvana vuonna saapunut ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.