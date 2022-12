Näin luminen päivä on näkynyt tapaturma-asemalla – johtava ylilääkäri antaa tärkeimmän vinkin liukkaisiin keleihin

Töölön tapaturma-aseman johtavan ylilääkärin Mika Paavolan mukaan päivä on ollut kaksijakoinen.

Kello seitsemään mennessä illalla potilaskäyntejä oli Paavolan mukaan noin 50. Tämä on Paavolan mukaan noin puolet siitä, mitä ruuhkat voivat pahimmillaan muodostaa.

Aurinkoiset ulkoilukelit aiheuttavat liukastumisia

Lunta tuli eri puolille maata ja osaan maata sitä saatiin runsaasti. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsinki-Vantaan mittausasemalla lunta on tullut 23 senttimetriä, ja myös Kaakkois-Suomessa lunta satoi poikkeuksellisen paljon.

– Liukastumisia on yleensä eniten silloin, kun on oikein aurinkoinen keli, kadut on aurattu peilikirkkaiksi, ja ihmiset suuntaavat ulos ulkoilemaan.