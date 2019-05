Näin lentokoneiden reitit suunnitellaan – Suomi on reitityksen suvereeni edelläkävijä

– Pystytään takaamaan lentoyhtiöille polttoainetaloudelliset tehokkaat reitit ja sitä kautta säästöjä, lisäksi ylätuulen mahdollistama aikatauluhyöty on merkittävä. Samat edut näkyvät matkustajille, he saavat ekologisemmat reitit ja aikataulusäästöjä, ANS Finlandin lennonjohdon asiantuntija Osmo Liimatainen kertoo.

Polttoaine merkittävä kuluerä

– Kun optimoidaan polttoaineen kulutusta, optimoidaan myös päästöjä. Tuhat kiloa polttoainetta, se on realistinen lukema kaukolennolla Helsingistä New Yorkiin, sanoo Riku Kohvakka Finnairin lennonvalmistelusta.

Oppia Aasiaan saakka

– Pääsääntöisesti Aasiassa lentoreittien käytettävyys on hieman haastavampaa kuin meillä täällä ja siihen me pyrimme omalla konsultoinnillamme panostamaan. Meillä on sellainen tahtotila ja toive, että lentoyhtiöt pystyvät jatkossa entistä enemmän vaihtelemaan reittiään ja minimoimaan näin ympäristövaikutuksia.