Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner: Ympäristön hyväksi pitää tehdä enemmän – "Lentovero on väärä keino"

Kansalaisaloite lentoverosta käynnistyi tällä viikolla ja myös poliitikot nostivat veroa toistuvasti esille eduskuntavaalien alla. Ruotsissa lentovero on ollut hetken käytössä ja siellä ainakin kotimaan lennot ovat tänä aikana hieman vähentyneet.

Mannerin mukaan lentovero on keinona väärä.

– Lentoveroa ei ole mahdollista korvamerkitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Toinen haaste on, että vero ei ota huomioon, millä kalustolla lennetään ja käytetäänkö biopolttoainetta. Se ei siis kannusta kaluston modernisoimiseen ja biopolttoaineiden käyttämiseen, Finnairin toimitusjohtaja sanoo MTV:n Uutisextrassa.

Lentoliikenteen biopolttoaineiden isomman läpimurron tiellä on vielä esteitä.

– Biopolttoaineet ovat 3-5 kertaa kalliimpia kuin normaali lentokerosiini. Lisäksi toinen haaste on biopolttoaineiden ympärivuotinen saatavuus.

"Pohjoisen reitti ympäristölle paras"

– Kun kiinalainen tai japanilainen lentomatkustaja lähtee Eurooppaan, on hyvä, että hän valitsee Helsingin kautta lyhyen pohjoisen reitin. Se on ympäristön kannalta paras. Siksi täytyy pitää huolta, että pohjoisen reitin kilpailukyky on kunnossa suhteessa pitempiin reitteihin esimerkiksi lähi-idän kautta, hän sanoo.