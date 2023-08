Näin lentoemäntien virkapuvut ovat vaihdelleet Finnairin satavuotisen historian aikana

Helsinki-Vantaan lentokentällä on näyttely ja äänestys, jossa matkaajat saavat äänestää kaikkien aikojen sävähdyttävimmästä puvusta.

Finnairin lentoemäntä Karoliina Åman kertoo, että tällä hetkellä tällä hetkellä kolme pukua on tasoissa.

– Vuodelta 1976 Finn Hostesien Marimekon suunnittelema kietaisuhame ja vaaleansinisen paidan yhdistelmä. Kakkosena on Aero Oy:n puku, eli ensimmäinen lentoemäntä-asu, mikä on vuodelta 1947. Kolmantena on Finn Hostesien 1975 vuoden Sarpanevan suunnittelema oranssi asu, Åman kertoo.