Näin lakko iski Herttoniemen Prismaan – asiakkailta vankka tuki lakkoilijoille

Helsingissä Herttoniemen Prisman sisäänkäynnillä vastassa on kolme lakkovahtia.

Töihin saapuvia Palvelualojen ammattiliiton jäseniä ei ole tarvinnut käännyttää takaisin kotiin, mutta he ovat jakamassa asiakkaille tietoa kaupan alan lakkoon liittyen.

– Osa jatkaa matkaa tyytyväisenä ostoksille ja osa siirtyy toiseen kauppaan tuen osoituksena. Rauhallista on ollut. Moni tsemppaa meitä ohi mennessään, Ström kuvailee päivän kulkua.

Täysin suljettuna 12 Prismaa, neljä S-Marketia ja yksi Citymarket

Täysin suljettuna on 12 Prismaa, neljä S-Marketia ja yksi Citymarket. Kaikki suljetut kaupat sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Herttoniemen Prismassa työntekijöitä saapui riittävästi paikalle kaupan auki pitämiseksi. Asiakkaille suurin ero on aukiolojen muutos: ovet avattiin torstaiaamuna vasta kello kahdeksalta tavanomaisen kello kuuden sijaan. Illalla aikomus on sulkea jo kello 20, kun normaalisti marketti on auki puoleen yöhön asti.