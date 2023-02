Näin lakkoaamu valkeni Suomen suurimmassa Prismassa: "Edetään tunti kerrallaan"

Kaaren Prisman johtaja Ilkka Riialin aamu on ollut erilainen muihin verrattuna. Hänen mukaan nyt jännitetään, ketä saapuu töihin ja millaisia järjestelyjä joudutaan tekemään.

– Lähtökohtaisesti kaikki osastot ovat myyntikunnossa. Pieniä supistuksia on joissain palveluissa, kun priorisoidaan käsiparit tiettyihin tehtäviin, Riiali summaa myymälän tilannetta.

Lakko vaikuttaa logistiikkaan, johon on jouduttu varautumaan erilaisilla toimenpiteillä, kuten tavaravirran muuttamisella. Myös normaalien rutiinien muuttaminen tuottaa Riialin mukaan lisätyötä.

Kaaren Prisma on tavallisesti auki ympäri vuorokauden. Lakon ajan aukioloajat vielä epäselvät.

– Edetään tunti kerrallaan, ollaan varmasti iltamyöhään auki, mutta yö on vielä arvoitus, Riiali kertoo MTV Uutisille.

Aukioloajat vielä arvoitus

Lakkojen piirissä on 160 Keskon ja S-ryhmän markettia sekä Keskon logistiikkapalvelujen alueterminaaleja.

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen mukaan lakossa on hyvin ihmisiä mukana ja heillä on järjestön vahva tuki.

Lakon piiriin kuuluvat kaupat on valikoitu tarkkaan. Rönni-Sällisen mukaan on mietitty paikkoja, joilla on vaikutusvaltaa työnantajien puolella.