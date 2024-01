Lakko iskee torstaina myös ruokakauppoihin – lähikauppa saattaa olla kiinni

– Kunnioitamme lakko-oikeutta eli työntekijällä on oikeus jäädä kotiin tai tulla töihin. Pidämme sitä tosi tärkeänä, sanoo Huomenta Suomessa vieraillut SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.



– Tavoitteena on tietenkin se, että mahdollisimman moni myymälä pystytään avaamaan suhteellisen normaalisti.



Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo Huomenta Suomen haastattelussa muiden kertovan samaa.



– Kaikki kaupanyritykset, joita lakko koskee, ovat sanoneet, että pyrkivät pitämään ovet auki, mutta huomisaamu näyttää. Kuluttajan kannalta on ikävää, koska ei voi olla varma, onko kauppa auki.



Aiemmat lakot ovat opettaneet, että illan tunteja joudutaan todennäköisesti leikkaamaan jonkin verran pois eli kauppa saattaa mennä kiinni tavallista aikaisemmin.

"Maitopurkki löytyy seuraavasta kaupasta"

Mikäli lähikauppa on kuitenkin huomenna kiinni, seuraava lähellä oleva kauppa on todennäköisesti auki.



– Niin meillä kuin muillakin kaupantoimijoilla on sen verran tiheä kauppaverkosto, että jos sellainen poikkeama sattuisi, varmasti seuraavasta kaupasta maitopurkin saa, Päällysaho sanoo.



Miten ammattiyhdistysliikkeet ovat suhtautuneet haja-asutusalueisiin, joissa saattaa olla pitkät välimatkat kaupasta toiseen?



– Käsittääkseni ei ole varmistettu mitenkään. Tietysti tässä on kyse yhden vuorokauden lakosta. Tilanne on vähän erilainen, Kari Luoto toteaa.

Hyllyt eivät tyhjene

Niin Luoto kuin Päällysaho muistuttavat, että ruoka ei päivässä lopu.



– Kun mietitään pienmyymälöitä, supermarketteja ja hypermarketteja, niin kaupasta löytyy tuhansia tai kymmeniätuhansia tuotteita.



– Lisäksi kaupasta löytyy lähivarasto tai takavarasto eli hyllyjä pystytään täydentämään. Näin ajatellen kaupasta löytyy merkittävä osa tuotteista, Päällysaho kertoo.

Ruuan verkkotilauksia on tehty viimepäivinä ahkerasti.



– Kuluttaja on varmaan ajatellut, että jos tulee viiveitä, minäpä teen verkkokauppatilaukseni jo tälle päivälle.

Lisätöitä ja ruokahävikkiä