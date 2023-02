Näin lakko näkyy huomenna kaupoissa – "Olemme tehneet valmiussuunnitelmia"

Lakot kestävät kaksi vuorokautta. Palvelualojen ammattiliitto PAM on julkaissut listan kaupoista ja alueterminaaleista, jotka ovat lakkojen piirissä.

Keskon Huovinen: Lakko ei sulje kaikkia kauppoja

– Varmuudella voidaan sanoa, että lakko ei sulje missään tapauksessa kaikkia. Meidän tavoitteenamme on pitää kaikki auki, Huovinen sanoo MTV Uutisille.

– Eli me tarjoamme töitä, koska sitä on tarjolla.

Huovisen mukaan tarjoukseen on myös tartuttu.

– Näin me uskotaan tällä hetkellä. Keskustelu on tietysti hienovaraisesti ja sensitiivisesti käytävä, ei painostamalla, vaan kysymällä, onko tulossa töihin. Sillä me voidaan vähän päätellä, onko meillä kenties työvoimaa saatavilla, Huovinen muotoilee.