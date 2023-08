Miksi Suomen vauraimmassa kaupungissa hoitoon pääsy on heikointa? Johtaja vastaa

Turpeisen mukaan koronapandemia haastaa yhä Helsinkiä, jolla on edelleen iso palvelu- ja hoitovelka. Tämä yhdistyy hänen mukaansa henkilöstön huonoon saatavuuteen.

Hoitotakuun kiristymiseen on kuitenkin jo varauduttu, ja esimerkiksi uudenlaisten toimintamallien käyttöönotolla on saatu hyvältä vaikuttavia tuloksia. Uudessa mallissa tarkoitus on tehdä jo hoidonarvioinnissa mikä voidaan ja näin välttää jonoutumista.