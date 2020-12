Paula-Sirkka on vastannut korona-aikana yli 800 kriisipuheluun – joka päivystyskerta hän kohtaa ainakin yhden itsetuhoisen: "Rankimpia ovat sellaiset, että puhelu loppuu kesken"

Joskus puhelimen päässä on pelkkää nyyhkytystä, kun sanat ovat takertuneet soittajan kurkkuun. Silloin Vähämäki yrittää rauhoitella ja kysyä kysymyksiä, jotta voi arvioida, millainen tilanne puhelimen toisessa päässä on.

Vähämäki on tehnyt vapaaehtoista päivystystyötä niin pitkään, että hän tunnistaa usein jo ihmisen hengityksestä, millainen hätä on kyseessä. Hän sanookin usein puhelun alkaessa: ”Olen täällä sinua varten”.

Kriisisoittoja läpi yön

Korona-ajan aikaansaama paha olo on näkynyt linjoilla myös aggressiivisuutena, turhautuneisuutena ja lisääntyneinä häiriösoittoina. Moni kertoo, ettei koskaan ole ollut sellaisia ajatuksia kuin nyt on. Maalis-huhtikuussa erityisen moni soittaja oli ahdistunut koronauutisoinnista.

– Tuskan ja pahan olon määrä on ollut suurta. Kriisipuhelimen jatkuvasti auki oleminen sekä ympärivuorokautinen päivystys on osoittautunut tänä vuonna erityisen arvokkaaksi.

– Avun saaminen nopeasti ja kokemus siitä, että apua on saatavissa, on suunnattoman tärkeää. Kriisit eivät katso kelloa tai kalenteria. Moni soittaja sanoo, ettei halua vaivata läheisiään.

Myös Vähämäki on huomannut sen, että moni soittaja on kokenut jääneensä avun ulkopuolelle yhteiskunnan sulkeuduttua.

Joka vuorolla yksi tai useampi itsetuhoinen soitto

Soittajien kirjo on laaja, ja se on laajentunut entisestään korona-aikana. Joskus puhelimen toisessa päässä on vanhus, jonka yksinäisyyttä lievittää jo muutaman minuutin rupattelu. Liian usein vastapuolella on kuitenkin itsetuhoinen ihminen. Korona-aikana itsetuhoisten soittojen määrä on lähes tuplaantunut edellisvuodesta.