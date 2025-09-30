Keskiviikosta lähtien sähkön hintaa aletaan määritellä sähköpörssissä viidentoista minuutin jaksoissa.

Pörssisähkön hinnoittelu muuttuu keskiviikkona, kun koko EU-alueella siirrytään niin sanottuun varttihinnoitteluun. Se tarkoittaa sitä, että pörssisähköä mitataan vartin välein sen sijaan, että sitä mitattaisiin tunnin välein, kuten tähän mennessä on tehty.

– Se, mikä huomenna muuttuu, on hinta, havainnollistaa Fortum Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Yrttiaho.

Taustalla on sähköjärjestelmän siirtyminen entistä enemmän sääriippuvaisempaan tuotantoon, erityisesti tuulivoimaan. Yrttiahon mukaan välillä meillä on vähän sähköä käytössä, kun tuulee vähemmän ja päinvastoin.

– Tarkempi hinnoitteluväli mahdollistaa sen, että pystymme ajamaan tätä järjestelmää tehokkaammin, Yrttiaho sanoo.

Energiateollisuuden verkkoasiantuntijan Ina Lehdon mukaan kuluttajan ei tarvitse mittareiden osalta tehdä toimenpiteitä, vaan sähköverkkoyhtiö vastaa sähkönmittauksesta ja huolehtii, että mittaus muuttuu siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaikaa on vuoden 2028 loppuun mennessä.

– Sähköyhtiö huolehtii siitä, että jokainen sähkömittari on siirtynyt tähän varttijärjestelmään viimeistään silloin, Lehto kertoo.

Säästä sähkölaskussa

Yrttiahon mukaan mitään merkittävää muutosta hintoihin ei varttijärjestelmään siirtymisen myötä ole luvassa.

– Ei tässä hintavallankumousta synny, koska kaikki pystyvät edelleen näkemään edellisenä päivänä, mitkä ovat seuraavan päivän hinnat, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho muistuttaa, että varttihinnoitteluun siirtyminen tehostaa järjestelmän toimintaa ja pitkällä juoksulla auttaa meitä kaikkia.

Kysynnän ja tarjonnan laki pätee sähkön hinnoittelussa edelleen.

– Tyypillisesti, kun aamupuurot keitetään, hinta nousee ja sitten taas vastaavasti, kun tullaan töistä kotiin ja tehdään ilta-askareita, niin sähkö kallistuu.

Lehdon mukaan yöllä ja keskipäivällä sähkö on halvempaa, joten lataamalla vaikkapa sähköautoa tai lämminvesivaraajaa niinä aikoina voi säästää pitkän sentin.