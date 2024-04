Näin kiekonheiton järisyttävä ME-tulos syntyi – asiantuntija: "Pysyy pidempään ilmassa"

– Jos heitetään aivan tyveneen, olisi heitto todennäköisesti ollut lyhyempi, mutta kuinka paljon on mahdoton sanoa, SUL:n kiekonheiton lajivastaava Anssi Mäkinen spekuloi.

Mäkinen mukaan tuuli ja olosuhteet vaikuttivat heittoon, mutta suoraa metrimäärää on mahdoton arvioida.

– Ihan mahdoton sanoa, että vaikuttaako muutamia metrejä vai vaikuttaako kymmeniä metrejä. Tuulen vaikutusta ei voi suoraan verrata. Huippuheittäjät pystyvät hyödyntämään olosuhteita, koska heillä on taitoa ja tehoa.

Mäkinen osaa kertoa millainen tuuliolosuhde on optimaalinen, ja miten siihen pitää heittää.

– Aerodynaamikan vaikutus kiekkoon on sama kuin lentokoneen siivessä. Kiekon yläpinnalla ilmavirtaus on hiukan nopeampi kuin alapinnalla, ja siihen kiekon alapintaan syntyy pieni noste. Tällöin kiekko pysyy hivenen pidempään ilmassa ja lentää pidemmälle, Mäkinen selvittää.

"Syliväliä riittää"

– Yleisurheilu on vahvasti tämmöinen geneettisesti lahjakkaiden temmellyskenttä. Ajatellaan, millainen kolossi isä Virgilijus oli, niin genetiikan puolelta on asiat kunnossa. Syliväliä riittää, Evilä sanoo.

Mykolas Aleknan isä Virgilijus Alekna on yksi kaikkien aikojen menestynein kiekonheittäjä. Hänen ennätyksensä kirjattiin 73,88. Vaikka isältä on peritty varmasti paljon, ei kiekonheittäjälegendan jälkeläinen heitä täysin samoilla vahvuuksilla.

– Kun katsoo isä-Aleknaa ja poikaa, on poika vielä soukempi ja lihasmassan puolesta treeniä ei ole tehty niin paljon. Hänellä on älyttömän nopeat jalat ja todella hyvä kiihtyvyys. Heitto on ihan älytön, kun katsoo kuinka hyvin se kiihtyy, Evilä ihastelee.