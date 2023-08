Näin käy MTV:n uutisten muutosneuvottelujen keskellä

MTV aloittaa 430 työntekijää koskevat muutosneuvottelut. Koko MTV Oy:tä koskevissa neuvotteluissa alustava arvio henkilöstön vähennystarpeesta on noin 45.

– Se on liiketoimintamme kannalta tärkeää. On myös yhteiskunnan kannalta tärkeä asia, että Suomessa on myös riippumattomat TV-uutiset.