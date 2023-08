MTV uudistaa strategiansa ja käynnistää muutosneuvottelut

Alustava arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan noin 45.

Tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo. Muuttunut markkinatilanne edellyttää MTV:ltä selkeitä strategisia muutoksia.

Tällä hetkellä liiketoiminta on tappiollista, ja muutosten tarkoituksena on kääntää tappiollinen liiketoiminta voitolliseksi.

Yhtenä strategisena kokonaisuutena on myös kustannustehokkuuden parantaminen.

MTV:n alustavissa suunnitelmissa on rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Muutokset voisivat aiheuttaa työtehtävien muuttumista, yhdistämistä, lakkaamista, ulkoistamista, työsuhteen ehtojen olennaista muuttumista, osa-aikaistamisia ja/tai irtisanomisia.

– Vaikka sisältöjemme katselu ja kulutus on loistavalla tasolla, on MTV:n kustannustehokkuutta parannettava. Muutokset edellyttävät meiltä uudenlaista osaamista, uudenlaisia toimenkuvia ja kulujen karsimista, siksi muutosneuvottelut ovat nyt tarpeen. Tavoitteena on löytää henkilöstön ja MTV Oy:n kannalta paras mahdollinen lopputulos.