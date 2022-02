Näin kannattaa varautua eläkepäiviin, sanovat asiantuntijat – verotus yllättää monet

Pitäisikö eläkepäiviin varautua työuran aikana? Asiantuntijoiden mukaan ainakin oman eläkkeen taso on hyvä tiedostaa.

– On hyvä tarkistaa oman eläkkeen taso eläkeyhtiön palvelusta tai verkkolaskureista ja tiedostaa, mikä se euromääräinen taso on, sanoo Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen Kauppalehdelle.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto on sitä mieltä, että eläkettä ei kannata murehtia vielä nuorena. Mutta kun eläkeikään on muutamia vuosia, on hyvä pysähtyä pohtimaan omaa tilannetta ja tulevaa tulotasoa.