Näin Jasmin Kähärä hiihti uransa kisan – Jari Isometsä: Poikkeuksellista

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä perkaa, miten Jasmin Kähärä ylsi uransa parhaaseen maailmancup-sijoitukseen Tour de Skillä. Suomalainen hiihti Val di Fiemmen perinteisen sprintissä loisteliaasti neljänneksi.

Kähärä oli aiemmin yltänyt henkilökohtaisessa maailmancup-kilpailussa parhaimmillaan seitsemänneksi vapaan sprintissä Lillehammerissa joulukuussa. Nyt irtosi ensimmäinen finaalipaikka ja vieläpä neljäs sija.

Jari Isometsä suitsuttaa, että on kova temppu päästä finaaliin.

– Sanoin jo ennen Touria, että viimeinen sprintti on paikka, jossa on hyvä iskeä, koska aika moni sprintteri on lähtenyt pois Tourilta ja osa ei ole lähtenyt kisoihin ollenkaan mukaan. Se totta kai tasoittaa tietä, mutta aina pitää muistaa, että heitä vastaan hiihdetään, jotka ovat paikalla. Ja olihan tuo nimilista ihan kova. Jäi kovia hiihtäjiä finaalin ulkopuolellekin. Oli se hyvä suoritus kyllä, Isometsä viipaloi.

Asiantuntija arvioi, että Kähärä kesti tänään tavallista paremmin.

– Jasmi on hyvä aika-ajohiihtäjä, yksi varmimpia, joita on. Davosissa hän jäi (erävaiheesta joulukuussa) ulkopuolelle, mutta yleisesti ottaen se ei ole tuottanut mitään ongelmaa. Aika usein vielä ensimmäinen puolivälierävaihekin on mennyt hyvin, mutta sitten ovat vähän paukut loppuneet. Tänään oli poikkeuksellisen hyvää jaksamista.

Kähärän uran parhaat seitsemän maailmancup-sijoitusta olivat tulleet tätä ennen vapaan sprinteistä, mikä korostaa tämänpäiväisen perinteisen sprintin saavutuksen poikkeuksellisuutta.

Radan lopulle rapaa

Kähärä toisaalta sanoi Ylelle, ettei tiedä, "mihin olisi riittänyt, jos olisi taktisesti vähän paremmin osannut tulla tuon lopun" finaalissa. Suomalainen lähti viimeiseen laskuun kolmannelta sijalta, mutta Norjan Heidi Weng viiletti liukkaasti lopussa edelle kolmoseksi. Sveitsin Nadine Fähndrich voitti ja Ruotsin Linn Svahn oli toinen.

Isometsä ei kuitenkaan Kähärän lopulla jossittele.

– Minun mielestäni hän lähti täydellisessä paikassa viimeiseen laskuun. Kolmantena oli ihan täydellinen paikka. Weng vain tuli sieltä ohi. Jos olisi lähtenyt neljäntenä, olisi todennäköisesti ollut viides maalissa.

Isometsä kyllä pohtii muuten, että rata oli alusta viimeisen nousun päälle "hyvin selkeä ja loistava", mutta viimeinen lasku pilasi kaiken. Nousun päällä monissa erissä kyttäiltiin, kuka lähtisi ensimmäisenä laskuun, ja haluttiin ottaa peesihyöty.

– Miehillähän peesihyöty on vielä isompi, koska vauhdit ovat kovempia ja miehet ovat painavampia. (Neljänneksi sijoittunut) Federico Pellegrino lähti 20 metriä ennen (kisan kolmosta) Marcus Gratea ja (kisan kakkosta) Even Northugia laskuun ja hävisi vielä viisi metriä. Naisissa loppulasku ei ollut ihan niin merkittävä kuin miehissä, mutta toki se oli myös merkittävä.

Isometsä noteeraa, että puolivälierävaiheessa karsiutunut Lauri Vuorinen sanoi rataa surkeimmaksi, jonka hän on nähnyt.

– Hän on aika monta rataa nähnyt. Minä en ole nähnyt läheskään niin montaa. Kyllä kai siihen pitäisi luottaa. Ja olihan tuo todella huono sprinttirata. Aina kun aletaan viimeisen nousun päällä seisoskelemaan, se kertoo siitä, ettei rata ole täysin onnistunut.

Isometsä toivoo, että rataa voitaisiin muuttaa ennen ensi vuoden olympialaisia.

– Aika monta kertaa olen tuolla itsekin hiihtänyt kilpaa ja tunnen nuo maastot. Kerkesin jo miettiä, miten sitä voisi muuttaa, niin en vielä keksinyt.

– Stadion on tuollainen kattilanpohja. Sinne on joka tapauksessa laskettava, mutta voisiko viimeinen lasku olla vähemmän vauhdikas?

"Jos hän olisi päässyt finaaliin, olisi voinut ihan hyvin voittaakin"

Ruotsin Linn Svahn (vas.) ja Norjan Heidi Weng peittosivat ensimmäisessä välierässä Jasmi Joensuun.

Viimeiseen laskuun lähtemiseen kapsahti osaltaan Jasmi Joensuu, joka jäi välieriin ja seitsemännelle sijalle. Isometsä ounasteli etukäteen, että Joensuun pitäisi päivän sprintti jopa voittaa.

Joensuu sanoi Ylelle, että se jäi kiinni "omasta tyhmyydestä" ja että hänen olisi pitänyt lähteä viimeisen mäen päältä hiihtämään. Suksikin oli hänen mukaansa sellainen, jolla olisi voinut voittaa.

Joensuun välierässä kyttäiltiin ennen loppulaskua, johon rykäisi lopulta ensimmäisenä Norjan Heidi Weng. Hän puristi maaliin kakkosena, ja erän voittoon viiletti Ruotsin Linn Svahn. Joensuu ei pystynyt lopussa nousemaan kolmannelta sijalta, eikä aika riittänyt jatkoon.

– Tämä on just sitä, että ne päätökset tehdään siinä vaiheessa, kun kisa on menossa. Jälkeenpäin varmaan moni muu on ajatellut samalla tavalla. Toki osallistujalistaa katsomalla odotin, että Jasmi voittaa tänään. Jos hän olisi päässyt finaaliin, olisi voinut ihan hyvin voittaakin.

– Mutta kun siinä jäätiin seisoskelemaan mäen päälle, aika ei sitten riittänyt. Ei siinä ole sen kummempaa jossittelua kuin että olisi mennyt keulaan ja hiihtänyt kovempaa. Silloin neljäs sijakin erässä olisi riittänyt.

– Kakkoserässähän porukat tekivät sillä tavalla, kun he näkivät, että ykköserässä seisoskeltiin. He katsoivat toisiaan vähän aikaa silmiin ja sitten lähdettiin. Tiedettiin, että tästä voisi mennä neljä jatkoon, ja niin kävi.

"Jos ilman syytä keskeyttää"

Johanna Matintalo (vas.) ja Jasmi Joensuu (oik.) onnittelivat Jasmin Kähärää sprintin nelossijasta.

Tour joka tapauksessa jatkuu ja huomenna on edessä kuudes seitsemästä etapista. Sprintit parhaiten taitava Kähärä vahvisti Ylelle aikovansa jatkaa kiertuetta ja olla mukana tulevassa 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa.

– Minun mielestäni nykyaikana on noussut vähän liikaakin keskustelunaiheeksi, meinaatko jatkaa vai et. Kun urheilijat lähtevät Tour de Skitä hiihtämään, ajatus pitäisi olla se, että hiihdetään maaliin. Keskeyttäneitä on aina yllättävänkin paljon. Monesti keskeytetään aika pienellä syyllä, Isometsä pohtii.

– Joskus jopa kuulee urheilijan sanovan, että olen väsynyt. No kyllä tuossa vaiheessa Touria ovat kaikki väsyneitä, voittajakin on ihan puhki.

Isometsä lisää, että on eri asia, jos urheilija sairastuu tai tällä on vamma.

– Jos ilman syytä keskeyttää, se on vähän erikoista.

– Tietysti hän (24-vuotias Kähärä) on nuori urheilija, jolla on vielä paljon saavutettavaa. Yksi tavoite on myös hiihtää Tour de Ski maaliin ja nousta viimeisen nousun päälle. Jos meinaa joskus sen kisan voittaa, se on sellainen nousu, johon kannattaa kyllä kokemuksia hakea.

Tour de Skin naisten kokonaistilanne 5/7 etapin jälkeen: