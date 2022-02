3 asiaa, jotka ruoka-allergisten lasten vanhemmat haluavat sinun tietävän: "Todellisuus on yhtä hauskaa kuin sydänkohtaus"

Ruoka-allergiaa esiintyy 5–8 prosentilla suomalaislapsista, kertoo Allergia-, iho- ja astmaliitto . Tavallisimpia allergian kohteita ovat kananmuna, maito ja vehnä. Allergiassa elimistö puolustautuu allergiaa aiheuttavia aineita vastaan muodostamalla vasta-aineita. Vasta-aineiden vapauttamat välittäjäaineet aiheuttavat allergiset oireet, joista pahin on anafylaktinen reaktio eli äkillinen yliherkkyysreaktio .

1. Lapsen ruoka-allergia pitää vanhemmat alati hälytystilassa

Jos allergisen lapsen vanhempi on poissaoleva kesken mielenkiintoisen keskustelun, syy voi hyvin olla allergisen lapsen tarkkailu. Onko lattialle pudonnut jotain, jonka lapsi voisi laittaa suuhunsa ja saada allergisen reaktion? Tarjoaako toinen lapsi allergiselle maitolasiaan?

2. Omat eväät kulkevat aina mukana

– Lapsemme söisi varmasti mitä tahansa herkkuja, joita tarjoat. Mutta erillisen aterian pakkaaminen on keino välttää kiusalliset kysymykset, kuten ”saisinko vilkaista läpi kaikki ainesosat, joita olet käyttänyt tässä muhennoksessa?”, Colangelo kirjoittaa.

3. Ruoka-allergia ei ole vitsi

– Kenelle tahansa vanhemmalle, joka on käyttänyt Epipen-kynää lapseensa, joka on lopettanut hengittämisen, todellisuus on yhtä hauskaa kuin sydänkohtaus, Colangelo kirjoittaa.