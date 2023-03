Näin Esko Kovero juhli 65-vuotissyntymäpäiväänsä: "Siellä minua pidettiin hyvänä"

Koverolla on isänsä puolelta karjalaiset juuret, ja varsinkin eräs sanonta on iskostunut hänen mieleensä.

– Meillä on sellainen sanonta, että hymyä huuleen, vaikka sydän märkänis. Vaikka elämässä on ollut synkkiä hetkiä, niin jokaisella pilvellä on hopeareunus. Epäilen, että olen karjalaisen, iloisen luonteeni ansiosta päässyt niistä nopeammin yli.