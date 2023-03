Salkkarit-tähti Mia Ehrnrooth testasi kohuttua kauneusfiltteriä Esko Koverolla: "Onko minulla botuliinia?"

– Mitä helvettiä? Onko minulla botuliinia... Minulla on sinun huulesi! Minulla on Mian huulet, Kovero hämmästelee.

Bold Glamour -nimeä kantava kauneusfiltteri on herättänyt viime aikoina hämmennystä TikTokissa. Moni käyttäjä on jakanut sovellukseen videoita, joissa he esiintyvät sekä filtterillä että ilman. Monissa klipeissä ero on huomattava.