Näin asiantuntijat analysoivat Israelin "lokakuun sateesta" kertovan euroviisukappaleen tekstiä

Yleisradioyhtiöiden on toimitettava viisukappaleensa EBUlle 11. maaliskuuta mennessä, joten lähiviikkoina odotetaan päätöstä siitä, onko Israelin kappaleen sanoitus Euroviisujen sääntöjen mukainen. Viisujen säännöissä on linjattu, ettei Euroviisuja saa millään tavalla politisoida tai välineellistää, tai muulla tavoin aiheuttaa niille huonoa mainetta.

"Ei koskaan enää"

Sanoituksissa esiintyy myös fraasi "never again" (ei koskaan enää), joka on liitetty holokaustiin ja muihin kansanmurhiin sekä juutalaisvainoihin.

Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ilmaistu tukea Israelille tunnisteella "Never again is now" (ei koskaan enää on nyt).