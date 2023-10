"Olemme sodassa"

Hamasin hyökkäys tuomittu laajasti

Uhriluku kasvaa konfliktin molemmilla puolilla

Israelin pelastusviranomaisten mukaan ainakin 40 ihmistä on kuollut Hamas-järjestön aloitettua hyökkäyksen lauantai-iltapäivä kello puoli neljään mennessä. Israelin terveysministeriön mukaan lähes 780 ihmistä on loukkaantunut. Britannian yleisradio BBC kertoo palestiinalaisviranomaisten tietoihin viitaten, että Israelin vastauksena tekemissä ilmaiskuissa on menehtynyt 161 palestiinalaista. Tiedot kuolinuhrien ja loukkaantuneiden määrästä on kasvanut lauantain aikana ja tulee odotetusti kasvamaan konfliktin edetessä.