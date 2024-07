Näin asiantuntija arvioi Kamala Harrisin mahdollisuuksia – "Ilman sitä ei voida demokraattia valita"

2020 tarvittiin katutappelija, nyt jotain uutta

– Tämä oli neljä vuotta sitten ja nyt on aivan toisenlainen tilanne. 70 prosenttia amerikkalaisista ei halua nähdä toisintoa neljän vuoden takaisesta, he haluavat nähdä jotkut aivan muut herrat kuin nämä samat, Kokko huomauttaa ja lisää, että demokraattien etuna on se, että puolue on onnistunut saamaan uudet kasvot.