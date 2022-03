Näillä Putinin ehdoilla Venäjä lopettaisi sodan – Turkki BBC:lle: Zelenskyi hyväksyisi ehdoista neljä, mutta kahden kanssa on haasteita

Kalinin mukaan Venäjän ehdoista neljä ensimmäistä olisivat Ukrainalla täysin mahdollista hyväksyä. Ukrainan olisi oltava puolueeton ja pidättäydyttävä Nato-jäsenyyden hakemisesta, josta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vihjannut jo aiemmin.

Mutta sitten on ehtoja, joihin tarvittaisiin Kalinin mukaan kahdenkeskisiä neuvotteluja Zelenskyin ja Putinin kesken. Ne liittyvät Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen. Zelenskyi on asettanut rauhan ehdoksi, että Venäjä kunnioittaa Ukrainan uudelleenitsenäistymisvuoden 1991 rajoja. Mutta Putinin tavoitteena on saada Ukraina tunnustamaan Venäjän vuonna 2014 valtaama Krim kuulumaan Venäjälle sekä Itä-Ukrainan Donetskin ja Donbassin alueiden itsenäisyyden tunnustaminen.