Yhtiön operatiivinen liikevoitto laski vuoden kolmannella neljänneksellä 3,2 miljoonaa euroa viime vuodesta.

Rakennusyhtiö SRV:n liikevaihto laski heinä-syyskuussa 13 prosenttia noin 160 miljoonaan euroon. Yhtiön operatiivinen liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 1,3 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön tilauskanta oli kauden lopussa noin 931 miljoonaa euroa, jonka myyty osuus oli noin 91 prosenttia. Heinä-syyskuussa SRV allekirjoitti uusia sopimuksia noin 150 miljoonan euron edestä.

SRV:n mukaan yhtiön liikevaihdon ja tuloksen heikentymiseen on vaikuttanut muun muassa uudisrakentamisen yksityisen kysynnän matala taso. Tämän vuoksi yhtiön uusien hankkeiden käynnistymiseen ja niistä arvioituun liikevaihdon ja katteen kertymään kohdistuu suurta epävarmuutta, SRV toteaa. osavuosikatsauksessaan.

– Vaikka tulos on tässä markkinatilanteessa odotustemme mukainen, sitä ei voi pitää tyydyttävänä. Kestämme kuitenkin taantuman yli vahvan urakoinnin liikevaihdon tukemana, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo tiedotteessa.

Rakennusalan suhdanneryhmän syksyn raportin mukaan uudisrakentaminen Suomessa on edelleen vähäistä ja markkinoilla on runsaasti myymättömiä uusia asuntoja. Suuri osa uudisrakentamisesta on tuettua asuntotuotantoa, kun taas yksityisten sijoittajien aktiivisuus on vähäistä.